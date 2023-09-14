Как говорили в одном известном фильме: "закусывать надо"

Пока США борются с гендерной "несправедливостью" в мире и пытаются навязать зеленую повестку, столицы России, Китая и Северной Кореи пытаются организовать трехсторонний блок "по интересам". Подобная стратегическая интеграция делает "очень больно" Вашингтону, считает старший международный оборонный исследователь широко известной корпорации RAND Брюс Беннетт.

Разумеется, только союзничество России, Северной Кореи и Китая можно назвать империалистическим, считает как бы между строк вышеприведенный эксперт. Потому что все блоки и партнерства, организованные США, являются "сугубо" миролюбивыми и направленными на достижение исключительно мирных целей.

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Встреча лидеров двух дружественных государств - Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась на космодроме Восточный. Источник фото: m24.ru







И развивая тему "империалистических устремлений" одной конкретно России, представитель RAND считает, что руководитель самого большого государства в мире хочет ни много ни мало, как вернуть Российскую империю в новой реинкарнации и современной оболочке. Первым соответствующим пазлом нужно считать спецоперацию, в ходе которой Украина должна быть завоевана.

Китай к 2049 году попытается в наименее благоприятных условиях стать тем самым региональным доминатором, а как максимум - глобальным. А официальный Пхеньян ставит не менее амбициозные цели в рамках своих возможностей: объединить под своим руководством Северную и Южную Кореи.

И согласно видению Беннета, что это, как не империалистические устремления?