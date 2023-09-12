Возможно это один из способов снизить издержки британской армейской машины

Пока из-за безвозвратных потерь гордости британского танкостроения - ОБТ Challenger 2 островное королевство теряет доверие потенциальных покупателей некогда грозной бронемашины, на самом острове не все довольны программой обучения украинских солдат на военных базах Англии. Так жители рядом с военным полигоном Лидд-Рейнджерс выразили свое крайнее возмущение в виде яростных писем в адрес городского совета с обязательными "пожеланиями", переросшими в неукоснительные требования, предпринять долженствующие меры из-за непрекращающегося шумового балагана в тренировочном центре.





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Источник фото: inosmi.ru





Британскому МО ничего не оставалось, как ненавязчиво "прислушаться" к гласу раздосадованного народа. По настоянию местных джентльменов и леди, грохот на базе был уменьшен, как и объем тренировочных занятий, который сократился на существенные 30%.

Не отстают от британских подданных в своей "любви" к украинцам и официальному Киеву фермеры Румынии и власти польской республики, решившие ультиматумами заставить в первом случае свое правительство продлить запрет на ввоз украинского зерна в свое государство, а во втором случае вынудить европейских бюрократов сделать то же самое в рамках общесоюзного законодательства - не разрешить провоз зерна через территорию Польши и иных европейских стран сельскохозяйственной продукции той же Украины.