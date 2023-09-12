Работино превращается для ВСУ во второй Бахмут

Украинская армия в результате неудачной атаки рядом с поселком Работино лишилась сразу трёх Bradley. Американские БМП были уничтожены во время высадки десанта в Запорожской области. О поражении иностранной бронетехники, стоящей на вооружении в ВСУ, рассказал корреспондентам ТАСС руководитель группы "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По информации председателя общественного движения, командование ВСУ решило с помощью использования иностранных БМП продвинуться вперед рядом с Работино, с моментом атаки десантируя штурмовые отряды, долженствующие закрепиться. Но продвижение было остановлено засадными силами ВС РФ, которые с помощью отечественных ПТРК и залпов РСЗО накрыли маневрирующую бронетехнику.

реклама





Источник фото: google.com





По словам Рогова, сражение за Работино для ВСУ приобрело сакральный характер, где превратилось во второй Бахмут. Потери такие же ощутимые и чувствительные как и под Артемовском.

Интересный факт: только за последние семь дней украинские штурмовые группы не менее 40 раз пытались с помощью атак продвинуться перед, но все наступательные порывы ВСУ были отбиты.

Именно под Работино были уничтожены два британских танка Challenger 2, переданных украинской армии для прорыва российско обороны.