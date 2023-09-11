Задержанные сознались в работе на СБУ

Неважным задался день для группы иностранных граждан, решивших вместо осмотра исторических и иных культурологических достопримечательностей Беларуси, заняться диверсионной деятельностью. Так благодаря умелым действиям оперативников КГБ и местного спецназа, на территории республики были задержаны зарубежные гости, готовившие теракты на железнодорожных путях. Согласно информации ИА БЕЛТА, имеющего источники в силовых ведомствах Белоруссии, задержанные решили атаковать объекты в Столбцовском и Толочинском районах. Во время рейда спецслужб были обнаружены электродетонаторы и взрывчатые вещества.





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Источник фото: rbk.ru







Интересный факт: заключенный под стражу рассказал, что сам вышел на СБУ с предложением посодействовать иностранной спецслужбе. Причем житель Белоруссии согласился осуществить подрыв Ж\Д путей в Столбцовском районе, после чего втянул в осуществление своей потенциальной незаконной деятельности своего приятеля.

Вторым задержанным оказался украинский гражданин, подключивший к себе "в команду" двух местных, имеющих навыки минеров. Проникновение на белорусскую территорию было незаконным, где житель соседней республики пронес через границу автоматическое оружие, БПЛА и взрывчатку.

Согласно словам пресс-службы МВД республики, в скором времени готовится выпуск фильма с претензионным названием "На побегушках у СБУ". Всего было задержано три диверсионных группы.