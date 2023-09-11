В новой версии танка от базовой модели останется только лишь литье башни

Танк Т-80 снова встанет на конвейер и его производство будет запущено с нуля. О возвращении производственных линий для ОБТ, разработанного в Советском Союзе рассказал гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов в своем интервью для "Звезды".

Со слов топ-менеджера, к нему обратились высокопоставленные военные с задачей возобновить выпуск тяжелой бронемашины. Причем процесс не "на паузе", а уже активно идет, как в плане обсуждения, так и конкретизации будущих планов. Так же поднялись вопросы о нужде в новых промышленных мощностях, резюмировал высокопоставленный функционер оборонного предприятия.

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"Стартовый пакет" Т-80 был запущен в серию с периода с 1976 по 1978 год. Следующую линейку Т-80УД создали на Харьковском заводе транспортного машиностроения на закате 1980-х. Спустя 40 лет после начала производства базового варианта в 2018-м усовершенствование и ремонт действующих машин передали Омсктрансмашу, структурно входящему в госкорпорацию Ростех.









Из-за высокой удельной мощности газотурбинной установки высокоманевренный 46-тонный ОБТ Т-80БВМ совсем не зря называют "летающим танком". Источник фото: rostec.ru







На сегодняшний день самая совершенная версия танка - это Т-80БВМ.

По словам источника с Омсктрансмаша, произведенные после 2019 года машины имеют мало общего со своими предками из 1980-х: у новых гусеничных версий от старого проекта лишь литье корпуса и башни. Все остальные компоненты изготавливаются "с нуля".

Так версия Т-80БВМ оснащена энергоэффективной газотурбинной силовой установкой мощностью 1250 л.с., позволяющей делать "полицейские развороты" и разгоняться до 80 км/ч. Танк вооружен 125-мм орудием, позволяющим применять новейшие противотанковые боеприпасы, а защита состоит из основной брони, прикрытой противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты. Для точного прицеливания бронемашина оснащена стабилизатором вооружения и многоканальными прицельными приспособлениями.