Нет результатов - нет помощи от западных "союзников"

Под Работино продолжаются яростные попытки ВСУ прорвать российские оборонительные порядки, где в предполагаемом месте прорыва сосредоточены четыре элитных десантно-штурмовых бригады и иные войсковые подразделения. По некоторым данным промежуточная цель украинского командования заключается в том, чтобы к концу осени попытаться захватить Токмак. При ином развитии событий Белый дом может попытаться поставить крест на военной помощи и в очень жесткой манере подвести офис украинского президента к началу мирных переговоров с Кремлем.





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Источник фото: news.rambler.ru







Между тем на северном направлении уже российские войска в районе Купянска продолжают движение вперед и вытесняя ВСУ на вторую линию обороны на подступах к Харькову.

И возвращаясь к Работино: в районе последнего ВСУ не оставляют безуспешные попытки пробить российский оборонительный заслон, где штурмовые отряды 65-й механизированной бригады предприняли аж целых шесть накатов на российскую оборону. Все эти маневры со стороны украинской армии не имели успеха и были отражены.

Пытаясь хоть как-то компенсировать неуспех "на земле", силы украинских ССО сегодняшней ночью попытались совершить рейд на Крымский полуостров, но три быстроходных катера с 36-ю спецназовцами были перехвачены самолётами ВКС РФ.