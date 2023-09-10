Украинский спецназ хотел провести десантную операцию с высадкой солдат в Крыму

ВКС РФ провели ночной вылет и под покровом темноты в сложных метеоусловиях поразили три катера Willard Sea Force. Спецтехника американского производства использовалась для потенциальной попытки высадить десант в районе Крымского полуострова. По словам российских летчиков, украинские судна держали курс на Крым. Все три корабля были укомплектованы отборными отрядами Сил специальных операций ВСУ. Всего на борту диверсионных плавсредств было 36 человек, что примерно равно трем пехотным взводам.





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Су-34 во время ночных стрельб. Источник фото: safereactor.cc







О перехвате элитной группы ВСУ рассказали в отечественном МО. Сообщается, что катера Willard Sea Force были замечены в акватории Черного моря рядом с островом Змеиный. Пресс-служба российского министерства рассказала, что украинский десант держал курс на Крымский полуостров для проведения диверсий.

К слову это уже как минимум второй такой случай за сентябрь: немногим ранее уже четыре катера с украинским спецназом были перехвачены морской авиацией и поражены в северо-западной акватории Черного моря. И ещё один случай был зафиксирован 22 августа у острова Змеиный.