Но новоиспеченный генерал-лейтенант признал, что летнее контрнаступление пошло не по плану

Несмотря на неудачи на поле боя в летний период, украинское контрнаступление будет продолжаться и зимой, и дождь с холодами не будет помехой. О новых амбициях ВСУ в своем интервью для Reuters рассказал новоиспеченный генерал-лейтенант ГУР ВСУ. По словам Кирилла Буданова, украинские атаки не стихнут: грязь и холод не остановят решимость украинцев сражаться.

Коснулся начальник военной разведки и результатов "на сейчас", где признал, что ВСУ буксуют даже с учетом наступления на нескольких направлениях. И как считает сам Буданов, движение идет в существенно медленном темпе чем он того ожидал. А всю ситуацию на полях сражений он назвал сложной.

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Источник фото: google.com







Короткий экскурс в ход событий: так называемое летнее контрнаступление ВСУ началось в первых числах июня и продолжается по сей день. По результатам 90-дневного наступления украинская армия смогла захватить десяток небольших сел не решив как основную задачу, так и промежуточную: Токмак по-прежнему удерживает российская армия, а инженеры ВС РФ получив временной гандикап, продолжают наращивать оборонительные порядки.

Итогом провального периода наступательных действий ВСУ стала потеря 66 тысяч жизней украинских солдат и офицеров и как минимум имеет четырехзначную цифру потерь бронетехники.