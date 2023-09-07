Иметь гиперзвуковое оружие могут не только лишь все

Командование США решило повременить с запуском гиперзвукового оружия и по решению Пентагона отменило испытательные стрельбы перспективного вооружения. Так об этой неудаче решил сообщить Bloomberg, ссылаясь на армейское командование в Вашингтоне.

По источникам агентства, в планах Пентагона было использовать космодром на мысе Канаверал, где так любят нырять с аквалангом "туристы из Китая", как площадку для тестового запуска гиперзвуковых ракет. По окончанию испытаний непосредственное руководство запуска должно было сделать доклад о развитии американских технологий гиперзвука.

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Макет гиперзвуковой ракеты США Lockheed Martin AGM-183A ARRW. Источник фото: russian.rt.com







Но перед самим запуском во время обязательных тестовых верификаций были обнаружены недочеты, а сама процедура старта была отменена. Информация о проблемах была тут же засекречена.

Без обиняков издание считает, что подобные грубые недочеты в работе военных, есть та самая жирная неудача Белого дома. Так как проваленный старт ракеты запустит целую цепочку негативных реакций, одной из которых будет нарушение сроков выполнения ракетной гиперзвуковой программы. Ведь в более раннем пресс-релизе Пентагон "обещал" уже 30 сентября этого года назвать свое гиперзвуковое оружие готовым к использованию.

Но в оборонном ведомстве решили сделать хорошую мину и уже объявили, что это ЧП стало прекрасным шагом в светлое будущее передовых американских технологий и настоящей проверкой перед грядущими победами.

А по факту Америка уже много лет бьется над созданием своего гиперзвукового оружия, пропустив перед не только Россию, но и Китай.