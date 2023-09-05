А что так можно было? - вопрошает ЦРУ

Это окажется смешным, но китайские граждане для проникновения на секретные объекты и военные базы США просто называли себя туристами и проходили на закрытые для доступа зоны. О неслыханной хитрости по мнению редколлегии известного издания рассказали в The Wall Street Journal.

Как информирует статья, по крайней мере не менее сто раз жители КНР проникали в так называемые зоны ограниченного доступа, получая доступ к непубличной информации.

реклама

По результатам проверки МО США и ФБР выяснилось, что предприимчивые разведчики Поднебесной осуществляли свое проникновение вдали от крупных городов в сельских округах, где вблизи не было туристических объектов и удобных логистических маршрутов, поэтому было бы странным встретить в данной местности туристов каких бы то ни было. Но всегда можно было сказать что ты "потерялся".





Одна из военных баз США за рубежом. Источник фото: topwar.ru







А тем временем находчивые китайцы, согласно эксклюзивному отчету издания, решили понырять с аквалангом рядом с мысом Канаверал. "По странному стечению" обстоятельств рядом находится Космический центр имени Кеннеди. Аналогично себя вели "туристы" из самой многочисленной страны мира рядом с разведывательным центром в Ки-Уэсте, где помимо собственно плавания, китайцы не забывали активно работать фотокамерами и смартфонами. Правда американские контрразведчики оказались не лыком шиты и задержали предприимчивый китайский коллектив, который арестовали.

Ещё более курьёзный случай произошел на базе в Аляске в Форт-Уэйнрайт, где размещается сверхсекретное подразделение для боевых действий в Арктике, куда делегация "китайских туристов" решила прорваться якобы из-за забронированного номера в отеле, находящегося на территории военной базы.