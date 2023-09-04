Как говорится, не все коту масленица, считает Марджори Тейлор

Пока украинский президент перед поездкой в Вашингтон делает вид, что борется с коррупцией у себя в стране, в самой Америке господину Джо Байдену скоро будет не до проблем официального Киева. В конгрессе США в скором времени может состояться голосование, где будут обсуждать старт расследования против текущего американского лидера. Ну а дальше будет тот самый импичмент. О неприятных месяцах для Джо Байдена рассказала одна из представителей Конгресса Марджори Тейлор.





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Как говорится, не надо было рыть яму прошлому хозяину Белого дома, тут долг платежом красен, как уже "догадался" Джо Байден. Источник фото: РИА Новости





По словам члена нижней палаты, действующему президенту придется "поднять" все свои записи разговоров, записанных как на имя Байдена, так и осуществленных "под прикрытием" псевдонима. Также народных избранников очень интересуют банковские выписки с доходами главы Овального кабинета. Но и на этом "приятные минуты" для Байдена не завершены: последнему необходимо предоставить журнал посещения дома в Делавере и предоставить лекарства, "маскирующие" деменцию президента.

А тем временем сторона Джо Байдена не сидит сложа руки и уже подготовила серьёзную команду для "обороны". В так называемую команду "военной комнаты" вошли по меньшей мере 20 высокоопытных юристов, советников по законодательству и иных связанных с непростыми нормативными актами государства специалистов.