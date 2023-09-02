А залп из десяти РС-28 способен полностью "вычеркнуть" США

Эпидемия боязни российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" докатилась до американского берега, где известное специализированное издание Watch Magazine выяснило, что обстрел РС-28 способен превратить в радиоактивную пыль территорию больше Техаса. Для фатальных разрушений на американской земле достаточно лишь одного выстрела, где известный горячим нравом штат и своими ковбоями, будет полностью разрушен. Так же в журнале выяснили, что Сармат "сгодится" и для поражения Франции, где так же один выстрел российского супероружия способен поставить на грань существования и пятую республику.





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По мнению военного эксперта Валерия Леонкова, залп из десяти ракет "Сармат" способен уничтожить всё население США, вычеркнув это государство из мировой истории. Источник фото: РИА Новости



Кроме того, дальновидная редакция вестника военных новинок весьма точно охарактеризовала "Сармат" новым водоразделом, ещё больше расширяющим пропасть между США и Россией по потенциалу стратегических сил наземного расположения.

Немногим ранее в лондонском Express подсчитали, что Лондон в случае запуска той же РС-28 через 6 минут просто перестанет существовать.

Боязнь российского "Сармата" со стороны западных "партнеров" оправдана на 100%, истеблишмент по ту сторону океана пугает не только невообразимая мощь боеголовок "стратегической ракеты", но и её гиперзвуковая скорость с возможностью маневрирования, что создает исключительную сложность в попытках перехватить атаку. К тому же "Сармат" может атаковать прямиком с космической орбиты.