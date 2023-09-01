Теперь миф про ржавые российские ракет на Западе не актуален

Пока кто-то ещё в западном полушарии считает, что Россия - это большая бензоколонка и груда ржавых ракет, неспособных не то чтобы куда-то попасть, но и просто взлететь, в британском издании решили опровергнуть этот устоявшийся на Западе миф, рассказав в своей статье о постановке на боевое дежурство гиперзвуковой ядерной ракеты "Сармат". По словам репортёра издания Express Мэтью Дули, РС-28 хватит всего лишь 360 секунд чтобы превратить мегаполис Лондон в груду радиоактивных обломков с высохшей Темзой.





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SS-X-30 - ракетный комплекс пятого поколения с функцией орбитальной бомбардировки, способный осуществить атаку территории США через Южный полюс Земли. Источник фото: vesti.ru





В статье журналиста рассказывается, что этот ракетный комплекс есть ни что иное, как слишком явный намек и прямое предупреждению как Белому дому, так и остальным его союзникам о потенциальной угрозе ядерного армагеддона, способного утопить противников Москвы в ядерном пепле в случае прямого конфликта с последней. И действительно, запуск 15 боеголовок лишь с одной ракеты, способной долететь в любую точку мира практически в неперехватываемом режиме, может напугать любое государство, независимо сколько последнее имеет танков, самолетов и количество солдат. Для Сармата и входящего в его состав "Авангарда" это всё неважно.





Первыми на вооружение получили РС-28 13-я ракетная дивизия в Ясном и 62-я ракетная дивизия в Ужуре. Источник фото: ura.ru





Новость о том, что "Сармат" вскоре встанет на боевое дежурство, лично сообщил президент России Владимир Путин. А 1 сентября ряд источников сообщил, что гиперзвуковая ракета уже готова к своей непосредственной работе.