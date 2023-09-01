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"Не серебряная пуля": анонимные представители США прокомментировали скорую передачу Abrams Украине
Всего Киев получит 31 боевую машину "made in USA"

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   Отряд украинских военнослужащих закончил учебу по управлению Abrams и первая рота из десяти танков переедет через границу Польши уже в этом месяце. О скором поступлении тяжелой бронированной машины на вооружение в ВСУ рассказало Politico.

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   Тем временем официальный представитель Пентагона Мартин О'Доннелл рассказал, мастерство управления и иные тактические приемы танкового боя освоили как минимум 200 военнослужащих ВСУ. Тренировки закончились проведением батальонного тренинга в рамках подготовки на танкодроме в Хоэнфельс в ФРГ.


Во избежание "тяжких" последствий поиска уязвимостей в урановой шкуре-броне американской бронемашины Германия получит "обедненные" версии танков, свободные как от самой современной электроники, так и без той самой радиоактивной бронезащиты. Источник фото: army.mil


   Как описывают эту ситуацию журналисты газеты, политическая элита Запада выражает сильную надежду, что американский ОБТ способен наделить украинскую армию несокрушимым преимуществом и дать тот самый золотой ключик к преодолению эшелонированной неприступной обороны россиян на юге Запорожья. Ведь всё то, что до этого делала ВСУ, принесли лишь изматывающие потери и контроль над несколькими селами, не имеющими никакого не то что бы стратегического значения, но даже тактических успехов.

  Как сообщил информированный о делах с Абрамс американский функционер, первая партия из десяти M1 Abrams проходит финальную модернизацию и ждут скорой отправки официальному Киеву.


70-тонный исполин в лице украинского грунта может найти то самое непреодолимое препятствие. Источник фото: reddit.com


   Второй анонимный военный армии США прокомментировал поставки танков таким образом, что бойцы ВСУ могут радоваться, но не сильно: россияне до сих пор контролируют ситуацию на всем протяжении 1000-километровой ЛБС, а, для того чтобы выйти на так называемый оперативный простор, необходимо прорваться через "бесконечные" минные поля и многочисленные засады тяжелой артиллерии ВС РФ.

    Есть и третий комментарий, так же тайный, где уже чиновник военного ведомства в Вашингтоне сказал, что Абрамс "чертовски хорош", но не до состояния "серебряной пули", способной мигом решить все проблемы украинской армии.

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#abrams #абрамс на украине
Источник: rg.ru
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