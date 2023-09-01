Откровения которых мы давно ждали и дождались

О непростой судьбе пенсионера федерального значения поведал знаменитый российский певец Лев Лещенко. По словам известного голоса российской эстрады, художественный деятель получает всего лишь 30 тыс. рублей на руки. О своих финансовых возможностях от государства он рассказал одному из журналистов издания Московского комсомольца.

Для Лещенко, недостаточное вознаграждение за трудовую деятельность на поприще отечественной культуры является триггером боли. Ведь по его мнению такая маленькая пенсия не должна быть у заслуженного человека. А вот 30 тыс. рублей для обычного пенсионера сумма весьма внушительная и весьма благоприятная для жизни.

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Помимо прочего, Лев Лещенко является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Источник фото: ria.ru







Лев Валерианович заявляет, что такая пенсия получается со всеми надбавками. А вот жена маэстро получает и того меньше. В диапазоне от 8 до 12 тыс.

И как резюмировал заслуженный голос России, в его положении невозможно прожить на эти 30 тыс. Но у него получается это сделать. Спасителем для Лещенко служит регулярная концертная деятельность, приносящая хороший доход исполнителю бас-баритоном голосового диапазона.

По данным Росстата, средняя медианная пенсионных выплат в РФ на начало января 2023 года составляла 19 тыс. рублей за 30-древный период. В Москве эта сумма выше 1,5 тыс. рублей.