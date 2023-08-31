Ничего личного, только бизнес-интересы американской оборонки





Оказывается, массовое уничтожение F-16 в украинском небе сулит несоизмеримую выгоду американской стороне, прежде всего военно-промышленному комплексу США, который в результате небесного армагеддона со стороны России получит многомиллиардные заказы. О настоящих бизнес-интересах акул американской военки рассказал экс-офицер Пентагона Лоуренс Уилкерсон для YouTube-канала Dialogue Works.

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Отставной полковник увидел корыстный интерес в передаче западными союзниками и партнерами украинской армии своих запасов F-16.





"Боевой сокол" относится к 4-му поколению так называемого класса легкий истребитель и способен преодолеть 4200 километров. Источник фото: topwar.ru





По его словам истребитель 4-го поколения пускай и тяжелей сбить чем советскую воздушную технику, стоящую на вооружении воздушных подразделений ВСУ, но тем не менее передовые вооружения российской группировки с этим справятся рано или поздно. Причем основными охотниками за американскими истребителями в украинском небе станут доминирующие истребители России с возможностью подключения тяжелого дрона С-70 "Охотник" и его "патрона" в лице тяжелого истребителя 5-го поколения Су-57.

Как считает Уилкерсон, прежде всего основным выгодоприобретателем потенциальных поставок F-16 Киеву является корпорация Lockheed, желающая получить очередную порцию сливок от Пентагона за счет будущих заказов, ведь как только ВКС РФ начнут уничтожать "Боевого сокола" в небе Украины, американская армия и её союзники наперегонки побегут делать новые заказы на уже современные самолёты, стоящие многие и многие миллионы.