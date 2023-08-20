Жители прибрежного города были вынуждены спасаться в холодной океанской воде

Разгул природной стихии на одном из островов Гавайского архипелага нанёс ущерба на 6 миллиардов долларов. Причём это предварительные оценки, и дальнейшая цифра может увеличиться ещё сильнее. О финансовом бремени из-за природного пожара рассказал губернатор штата Джош Грин.

По сообщению ТВ-канала CNN, пламя разрушило порядка 2,2 тыс. зданий, не менее 500 построек существенно повреждены. По острову Мауи циркулируют слухи о неистребимом желании беспринципных спекулянтов задешево скупить выжженную землю с дальнейшей перепродажей по баснословным ценам. На волне таких теорий местный градоначальник отдал распоряжение ввести мораторий на сделки с недвижимостью. А для жителей курортного городка Лахайны выпущен циркуляр с просьбой не поддаваться панике и не продавать свою недвижимость за копейки. Третьим шагом местных чиновников стала просьба к американцам информировать управление защиты прав потребителей штата о появлении подобных объявлений.

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Картина природного апокалипсиса на улицах некогда спокойного и тихого курортного местечка на Гавайях. Источник фото: rg.ru





Как стало известно, 114 человек объявлены жертвами лесного бедствия. Не менее 1000 гражданских находятся в статусе пропавших без вести. Некоторых поселенцев удалось вывезти в спокойное место. Но чёрной меткой на совести местных управленцев скажется тот факт, что о потенциальном приближении непрерывной стены огня городские жители узнали не от местного аналога "МЧС" и властей, а лишь непосредственно визуально наблюдая "дым и огонь", стремительно приближающийся.

Пожары на острове вспыхнули на прошлой неделе. Причём "на помощь" в их стремительном распространении сыграл ураган Дора, вызвав сильный ветер.