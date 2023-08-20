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Пожар на Гавайях усиленный ураганом Дора, нанёс ущерб на 6 млрд долларов
Жители прибрежного города были вынуждены спасаться в холодной океанской воде

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   Разгул природной стихии на одном из островов Гавайского архипелага нанёс ущерба на 6 миллиардов долларов. Причём это предварительные оценки, и дальнейшая цифра может увеличиться ещё сильнее. О финансовом бремени из-за природного пожара рассказал губернатор штата Джош Грин.

   По сообщению ТВ-канала CNN, пламя разрушило порядка 2,2 тыс. зданий, не менее 500 построек существенно повреждены. По острову Мауи циркулируют слухи о неистребимом желании беспринципных спекулянтов задешево скупить выжженную землю с дальнейшей перепродажей по баснословным ценам. На волне таких теорий местный градоначальник отдал распоряжение ввести мораторий на сделки с недвижимостью. А для жителей курортного городка Лахайны выпущен циркуляр с просьбой не поддаваться панике и не продавать свою недвижимость за копейки. Третьим шагом местных чиновников стала просьба к американцам информировать управление защиты прав потребителей штата о появлении подобных объявлений. 

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Картина природного апокалипсиса на улицах некогда спокойного и тихого курортного местечка на Гавайях. Источник фото: rg.ru


   Как стало известно, 114 человек объявлены жертвами лесного бедствия. Не менее 1000 гражданских находятся в статусе пропавших без вести. Некоторых поселенцев удалось вывезти в спокойное место. Но чёрной меткой на совести местных управленцев скажется тот факт, что о потенциальном приближении непрерывной стены огня городские жители узнали не от местного аналога "МЧС" и властей, а лишь непосредственно визуально наблюдая "дым и огонь", стремительно приближающийся. 

   Пожары на острове вспыхнули на прошлой неделе. Причём "на помощь" в их стремительном распространении сыграл ураган Дора, вызвав сильный ветер.

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#пожар на гавайях #пожар на гавайях 2023
Источник: rg.ru
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Саша
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И зачем эта новость здесь?
Пожар на Гавайях усиленный ураганом Дора, нанёс ущерб на 6 млрд долларов
Shatun29
12:25
Там было немного другое, чтобы выжить семья должна быть большая, больше рабочих рук и соблюдали традиции, а кто не соблюдало становились изгоями. Не многодетная семья считалась неполноценной.
25% взрослых в РФ не имеют детей — в причинах указываются недостаточные доходы и отсутствие жилья
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