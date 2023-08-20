Но ряд стран поддерживают Польшу и тоже против отмены "зернового эмбарго"

Польша может получить "удар в спину" от своих европейских союзников по помощи Киеву, если Варшава не отнимет свой запрет на ввоз украинского зерна после начала сентября, рассказывает издание RMF.

По информации журналистов издания, Польшу могут "поставить на место", введя санкционные меры против неё самой же. На это готовы пойти ряд европейских столиц. Польское руководство обвиняется в том, что ради своих внутренних целей решило пролонгировать запрет импорта зерновых культур "made in Ukraine" на более продолжительный срок.

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Рыночная площадь в столичной Варшаве. Источник фото: википедия







Как прокомментировали в пресс-службе польского правительства, если ЕС не захочет продлить запретительные меры по поводу украинского зерна, Варшава сделает это самостоятельно.

По словам автора статьи, подобные действия со стороны польских функционеров есть не что иное, как грубое игнорирование норм законодательства ЕС. Следом за нарушением последует уже штрафные обязательства для Польши.

Между тем как минимум 20 европейских государств не готовы снять свои собственные блокировки по отношению к украинскому зерну и готовы и дальше поддерживать их.