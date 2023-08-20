На прицеле один "литак" ВСУ держат сразу от 5 до 9 российских истребителей

"Сразу терпят поражение, не успев толком взлететь для выполнения боевой задачи" - так прокомментировал успешные действия России по "закрытому небу" для авиации Воздушных сил ВС Украины Николай Олещук.

В эфире ТВ-канала "Рада" украинский генерал рассказал о непростом существовании армейских пилотов и фронтовой авиации группировки ВСУ. По словам командующего ВВС украинской армии, уже в сам момент отрыва корпуса самолёта от поверхности взлётно-посадочной полосы каждый борт боевой авиации находится под прицелом. Причём "прилететь" может как с воздуха, так и с земли. В момент лётного задания одна единица воздушной авиации ВСУ находится "на мушке" сразу 5-9 самолётов ВКС РФ различного назначения.

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Модернизированная украинская версия "классического" советского Су-25 - реактивный штурмовик Су‑25М1 ВСУ. Источник фото: riamo.ru





А тем временем в Белом доме кажется забыли прошлый печальный опыт применения стратегического разведывательного беспилотника серии RQ-4B Global Hawk при полётах вблизи российской территории и снарядили ещё один подобный воздушный аппарат для подобных действий. На днях "Глобальный ястреб" отнюдь с недружественным визитом посетил воздушный океан в акватории Чёрного моря и пролетел рядом с российским Сочи, будучи запущенным с военной базы НАТО в далёкой Италии.