Легко понять, что прошлый неудачный опыт управления RQ-4B Global Hawk, который потерял управление и утонул, уже забыт

Беспилотный аппарат принадлежности США был зафиксирован в районе российского Сочи. Так стратегический разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил полёт в районе Чёрного моря.

По информации РИА Новости, американский дрон начал свой полёт с военно-морской базы НАТО в районе Сицилии. После Сигонеллы беспилотник отправился в сторону Краснодарского края и Крыма, где совершил облёт этих российских территорий.

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Интересная деталь: последний раз подобный "стратег" появлялся здесь 21 марта текущего года, когда БПЛА был обнаружен в районе Крыма.





Дальность полёта такого аппарата составляет почти 23 000 километров, а цена за последнюю версию в модификации Block 40 зашкаливает за 140 млн. долларов. Источник фото: naked-science.ru







Весьма вероятно, в столь рискованный дальний полёт дорогостоящий воздушный аппарат отправился после неудачного летнего контрнаступления ВСУ, где одновременно преследовал две цели: поднять упавший воинский дух украинским подразделениям, понесшим большие потери (как в живой силе, так и в дефицитной и стоящей очень дорого иностранной технике) и не добившимся существенных результатов в зоне наступления в Запорожской области. И вторая цель сугубо практическая: прознать где держат оперативные резервы и склады мощная войсковая группировка ВС РФ в Крыму. Разумеется, потом эти данные могут быть использованы для наведения украинских беспилотников по этим координатам. Так же есть предположение, что американский БПЛА с кучей разведывательной начинки пытается найти слабое место в российской ПВО, прикрывающей район Крымского моста, по какой-то неведомой причине стоящего костью в горле у официального Киева. Что весьма удивляет, так как армейская группировка в российском Крыму может легко снабжаться и снабжается по морю, а мостовой переход нужен лишь для транспортировки сугубо грузов гражданского назначения.