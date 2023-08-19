Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
БПЛА RQ-4B Global Hawk возобновил полёты вдоль России, прерванные в марте и появился в районе Сочи
Легко понять, что прошлый неудачный опыт управления RQ-4B Global Hawk, который потерял управление и утонул, уже забыт

реклама

      Беспилотный аппарат принадлежности США был зафиксирован в районе российского Сочи. Так стратегический разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил полёт в районе Чёрного моря.

   По информации РИА Новости, американский дрон начал свой полёт с военно-морской базы НАТО в районе Сицилии. После Сигонеллы беспилотник отправился в сторону Краснодарского края и Крыма, где совершил облёт этих российских территорий.

реклама

   Интересная деталь: последний раз подобный "стратег" появлялся здесь 21 марта текущего года, когда БПЛА был обнаружен в районе Крыма.


Дальность полёта такого аппарата составляет почти 23 000 километров, а цена за последнюю версию в модификации Block 40 зашкаливает за 140 млн. долларов. Источник фото: naked-science.ru


   Весьма вероятно, в столь рискованный дальний полёт дорогостоящий воздушный аппарат отправился после неудачного летнего контрнаступления ВСУ, где одновременно преследовал две цели: поднять упавший воинский дух украинским подразделениям, понесшим большие потери (как в живой силе, так и в дефицитной и стоящей очень дорого иностранной технике) и не добившимся существенных результатов в зоне наступления в Запорожской области. И вторая цель сугубо практическая: прознать где держат оперативные резервы и склады мощная войсковая группировка ВС РФ в Крыму. Разумеется, потом эти данные могут быть использованы для наведения украинских беспилотников по этим координатам. Так же есть предположение, что американский БПЛА с кучей разведывательной начинки пытается найти слабое место в российской ПВО, прикрывающей район Крымского моста, по какой-то неведомой причине стоящего костью в горле у официального Киева. Что весьма удивляет, так как армейская группировка в российском Крыму может легко снабжаться и снабжается по морю, а мостовой переход нужен лишь для транспортировки сугубо грузов гражданского назначения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rq-4b global hawk
Источник: rg.ru
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В окрестностях Севастополя наблюдали стратегический беспилотник США - RQ-4B Global Hawk
Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk летает нехарактерно близко к Крыму
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
26
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
7
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
14
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
8
Первые обзоры ролевой игры Starfield должны появиться до конца августа
+
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
2
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
1
Financial Times: из-за ударов ВС России, ВСУ в срочном темпе меняют дислокацию важного вооружения
1
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
11
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
2
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
1
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
3
Российские инженеры отремонтировали упавший возле Артёмовска Ми-28 и вернули вертолёт на базу
+
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
5
Новый трейлер Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 будет представлен на церемонии открытия gamescom 2023
+
19Fortyfive: чтобы сохранить территории, власти Киева должны заморозить конфликт
+
SKIDROW раскрыли личность EMPRESS
16
Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
5
Science: Пластиковые отходы могут быть переработанными в мыло
+

Популярные статьи

Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
4
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
24
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
61
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
56
Россия обсуждает сотрудничество по Су-57Э и Су-75 Checkmate с ключевыми партнерами
+
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
13
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+

Сейчас обсуждают

Алексей Марченко
22:09
Вышли мне лучше, этому клоуну не сильно нужно
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
CastoroFantasma
22:02
Другими поисковиками. Браузер ни при чём.
Google деиндексировал 1 миллиард сайтов
momus
21:43
Понятно, что нужно идти от задачи, но все ж чистой производительности 4060 vs 3060 (12) это просто в районе 5-6% , а никак не 10-13% Пурпурный WD тоже неслывет своей надежностью, это конечно не зелены...
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
momus
21:37
Причем тут мыло и разрешение экрана? Вы случайные фразы пишите?
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
Руслан Кравченко
21:36
Ти больной и покрылся весь цыпками
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
Артём Николаев
21:18
У тебя капс залип
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
Артём Николаев
21:18
Хорошо если ты будешь прав.
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
SkyMaXX
21:16
Так это зенитный комплекс малой дальности или ПЗРК. Силы ПВО это стационарные или мобильные ЗРК. И если их нет, считается, что ПВО подавлено. А ПЗРК их столько наполнено, что их не подавишь так про...
Новый графический драйвер Intel для Arc A750 демонстрирует улучшение на 19% в играх DX11
Demiurg666
21:08
Сказочник
Американский наёмник: за сутки мы потеряли сразу 3 танка Leopard 2, а за месяц – 85% личного состава
kurar73
21:03
если автора всегда хвалить и он подхватит вирус "тщеславия" то он сдохнет намного быстрее)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем