А тем временем уже анонсирован российский "Р-ФОН"

Весьма вероятно на замену зарубежных аналогов в российской рознице в продаже появится смартфон "made in Russia". По словам замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ новый отечественный продукт из сферы высоких технологий способен полностью заменить подобные иностранные гаджеты.

Так полковник поделился информацией, что на специализированной армейской выставке "Армия-2023" уже воочию заявлены сотовые телефоны, "близкие к полному функционалу".

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Российский "Р-ФОН" с камерой в 50 Мп, процессором MediaTek Helio G99 и отечественной ОС "РОСА мобайл" может стать потенциальным хитом продаж. Или нет. Источник фото: 3dnews.ru





Как рассказал Николай Лишин, уже в конце 2023 года, либо в начале будущего, у россиян уже будет смартфон со всеми функциями, позволяющий сделать осознанный выбор в пользу российского изделия.

Известно, что российские смартфоны наполнены базовыми возможностями, такими как обычная связь, всевозможные мессенджеры и офисные приложения. Но есть проблемы с банковскими приложениями и навигационными программами.

Резюмировал же свой доклад функционер с заявлением, что будущая новинка будет меньше стоить, чем старшие модели "лакшери-бренда" Apple, но дороже "базовых" моделей от южнокорейского производителя мобильных устройств - конгломерата Samsung.

А тем временем согласно утечкам в будущем флагмане 2025 года Galaxy S25 Ultra может появиться основной оптический модуль на 440 Мп.