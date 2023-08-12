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Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
Кто-то поделился информацией с ВКС РФ, где скрываются потенциальные пилоты американских истребителей

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   Пока Украина грезит об удаче на полях сражений и мечтает получить истребитель F-16 (из-за чего как считает Залужный контрнаступ встал), российская разведка каким-то образом узнала про отобранных для обучения полётов на американском самолёте пилотах и атаковала их местоположение.

   Так во время общенационального телемарафона официальный представитель командования ВВСУ Юрий Игнат признал, что ВКС РФ атаковали гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" аэродром Ивано-Франковской области. По его словам на военном объекте ожидали отправки в одну из западных стран молодые украинские лётчики, спешащие в заграничную командировку для обучения пилотированию тех самых F-16.

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Источник фото: google.com


    Разумеется, в такой "англоговорящей" стране как Украина, лётчиков, знающих английский язык хотя бы на уверенном уровне, нашлось слишком мало. Поэтому командованием они рассматривались "на вес золота" и всячески оберегались. 

  Российское МО пока никак не прокомментировало удар по одному из аэродромов, расположенных на Западной Украине.

   Между тем в районе Купянска российские ВКС удачно "отработали" по штабу 14-й ОМБр ВСУ, попав в расположение фугасной авиабомбой ФАБ-250.

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#f-16 #вкс рф #украинские лётчики
Источник: mk.ru
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