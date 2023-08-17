Гораздо проще утилизировать в степях Запорожья старый ненужный военный хлам

Бывший военный, а ныне подвизавшийся на почве военной аналитики гражданин США Мэтью Хо сделал выводы, что Белый дом пытается всячески притормозить поставки передового вооружения не из-за страха разозлить Россию ещё больше, а из-за страха, что военнослужащие ВС РФ очень быстро получат доступ к перспективным вооружениям Пентагона. И как только ознакомятся сами в лице российских оружейников, секретные американские разработки будут переданы Китаю.

Так в беседе с ведущим YouTube-канала Judging Freedom, Хо сделал предположение, что как только новейшие модификации "Абрамсов" пересекут польско-украинскую границу, то за очень короткий срок эти тяжёлые машины попадут "в собственность" к русским. По словам ветерана войны в Ираке, урановая броня американского ОБТ является одним большим секретом, над которым ломают головы лучшие умы российского танкостроения.

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Перспективный AbramsX на выставке AUSA-2022 - с гибридным двигателем, режимом беспилотного управления и интегрированным ИИ. Источник фото: ixbt.com





Практически то же самое касается и ракет ATACMS, но тут по словам бывшего военного, способность российских ПВОшников перехватывать эти баллистические снаряды может нанести урон престижу якобы "супер-оружия", что негативно может сказаться на будущих продажах. Да и крайне нежелательно как в случае с тяжелой броней Abrams, что бы электронная начинка ATACMS попала в руки русских, а потом и китайцев.