При обнаружении противником камазовский броневик скрывается в дымовом облаке

Специализированный форум "Армия-23" продолжается и сразу несколько броневиков от прославленного бренда КамАЗ были представлены здесь: это АМН-БПВ 4х4 КамАЗ и КамАЗ-5385П3.

Первый представляет собой двухосный бронированный автомобиль с полной массой в 13 тонн с возимым прицепом в 5 тонн. Платформа транспорта позволяет перевозить и использовать вооружение и техническое оснащение. Благодаря дизельному мотору в 350 л.с. стальное авто способно набирать скорость до 100 км/ч по хорошему шоссе. Кроме того по силам и преодоление брода до 1,75 метров глубиной. Про запас хода ничего неизвестно, но точно ясно, что емкость двух баков составляет 170 литров каждый. Но главное для военных - это пулестойкость брони, способной справиться помимо выстрелов от стрелкового оружия, с быстролетящими осколками тяжёлых калибров - 152-мм и 155-мм, с чем совершенно не в состоянии бороться французский так называемый "колёсный танк" AMX-10RC. Помимо "стандартного бронирования" у колёсной техники от КамАЗа, есть и MRAP-защита, призванная защитить экипаж от мин и лёгких СВУ. Бортовым вооружением автомобиля можно назвать тяжёлый пулемёт "Корд" и лёгкий "Печенег".

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Источник фото: rg.ru





Главным "гвоздём выставки" завода в Набережных Челнах так сказать, является КамАЗ-5385П3 с колёсной формулой "6х6". Тут бронеавтомобиль уже весит "по-взрослому": снаряженная масса практически до 20 тонн с прицепом до 8 тонн. Но вот двигатель оставлен как на более младшем коллеге - 350 л.с.









Система постановки завесы, устанавливаемая на "Армату", "Курганец" и "Бумеранг" и теперь опционально устанавливаемая на КамАЗ-5385П3, спрячет бронемашину от лазера или подлетающей ракеты. Источник фото: promvest.info





Но одной из фишек этого "трёхосника" можно назвать дополнительное оснащение аэрозольной защитой по типу известного танка Т-14 "Армата", где облако газовой смеси скрывает гусеничную машину от визуального обнаружения и укрывает её же от наводящих систем высокоточного оружия в течение всего боя.