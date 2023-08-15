Ирония в том, что Airbus перевозил лидера партии "Зелёных" - Анналену Бербок

Главный немецкий дипломат Анналена Бербок не смогла добраться до Австралии из-за повреждённого самолёта.

По версии немецкой прессы, государственный Airbus А340 должен был посетить Новую Зеландию, Австралию и острова Фиджи с дипломатическим визитом. Но после дозаправочной операции в аэропорту Абу-Даби закрылок воздушного средства не смог спрятаться в корпус, тес самым подвергнув потенциальному риску безопасность полёта.

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Источник фото: v1images.com





В рамках служебной инструкции экипаж правительственного борта был вынужден вернуться назад, совершив стандартный протокол сброса нерастраченного топлива. Так судно 120 минут летало вокруг взлётной полосы в промежутках избавляясь над океаном от остатков топливной смеси общей массой в 80 тонн.

Курьез всей ситуации в том, что глава немецкого МИД ещё и по совместительству глава партии "зелёных".

А тем временем в Politico подняли другую болезненную тему: в Германии, принуждённой под давлением отправлять на Украину всевозможную помощь, местные чиновники и политики вынуждены использовать неисправные средства полёта: с лопающимися покрышками, "молчащими" радиоприёмниками и трещинами в авиационных иллюминаторах, тем самым позоря некогда успешную и богатую страну.