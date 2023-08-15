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В результате неудачной контратаки 95-й ОДШБр и 14-й ОМБр ВСУ лишились до 40% личного состава
Элитные украинские подразделения были переброшены из-под Артемовска

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   Украинский Генштаб пытается в авральном порядке заткнуть дыры в обороне под Купянском, перебрасывая в регион свои "элитные части". Новоприбывшие подразделения должны укрепить не только пошатнувшуюся оборону, но и своими предполагаемыми действиями осуществить контрнаступательный порыв и выбить закрепившиеся российские штурмовые группы вдоль трассы на Белгородскую область, имеющей большое значение. Вторая задача - это провести подобные действия и в отношении штурмовых отрядов россиян рядом с дорогой, ведущей на Сватово и Кременную.


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Источник фото: ria.ru


   Элитными подразделениями, брошенными на выполнение задач украинского командования, стали 95-я ОДШБр и 14-я ОМБр, передислоцированные в Купянск на усиление с Артёмовского направления, о чём стало известно благодаря российской разведке. Как только бойцы обозначенных воинских формирований выдвинулись для контратаки, по движущимся группам был открыт огонь из ствольной и реактивной артиллерии. С воздуха вели огонь "Аллигаторы" и Ми-35.

   По результатам неудачных действий части ВСУ лишились 40% личного состава и не менее 50% всей приданной бронированной техники.


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#купянск #14-я омбр #95-я одшбр
Источник: topwar.ru
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