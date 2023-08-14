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Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
Для российского аса это не первый военный конфликт

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   Российский офицер на Су-35С смог за один боевой вылет смог сбить три воздушные цели. Так во время сражения Алан Датиев уничтожил три единицы боевой авиации ВСУ: 2 ударных вертолёта Ми-24 и один штурмовик Су-25. За отвагу и боевое мастерство майор был удостоен высокого звания Герой России с вручением медали Золотая Звезда.

   Событие случилось во время начала СВО, когда ВСУ послало в бой свои вертолёты и самолёты, с целью не допустить прорыва российских штурмовых колонн. А вот для защиты наступающих российских войск в воздухе и находилась истребительная авиация ВКС РФ.

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   Передаем слово воздушному асу, с рассказа которого и был записан репортаж.


Источник фото: techinsider.ru


   Как только на пеленгаторе вспыхнули значки новых целей, опытный пилот сразу определил что перед ним вертолёты ВСУ Ми-24. Ударные борта двигались в сторону российской группы войск с целью поражения наземной техники. Как только принадлежность техники противнику была повреждена, наш лётчик на форсажном режиме двигателя осуществил сближение и выпустил две ракеты класса "воздух-воздух". При осуществлении последующего маневра на экране локатора обнаружились очередные цели: три "Грача" - украинские штурмовики Су-25. Они были тоже атакованы, один из которых был разрушен встречной атакой российского самолёта.

   К слову, ещё до начала СВО, Алан Датиев принимал участие в боевых операциях, где за боевые вылеты в САР был удостоен награждения орденом Мужества.

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#су-35 #су-35с #алан датиев
Источник: rg.ru
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