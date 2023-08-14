Поэтому на Киевском направлении держится значительная группировка ВСУ

Украинская армия боится повторения российского наступления на столицу республики, из-за этого "ни на минуту" не прекращает попыток повысить свою боеспособность в зоне риска. Об этом рассказал генерал ВСУ Сергей Наев, занимающий должность командующего объединенными силами украинских войск.

По словам генерал-лейтенанта, украинский Генштаб после 2022-го года не исключил повторения очередной попытки штурма Киева, так как вероятность атаки на этот город-миллионник не уменьшилась, хотя Россия в зоне потенциального проведения операции не располагает достаточными для этого силами и средствами, резюмировал трёхзвёздный украинский генерал.

реклама





Источник фото: google.com







Как выразился Наев, если Россия накопит достаточное количество живой силы и тяжёлой бронетехники, то российским руководством может быть отдан приказ о штурме столичного города.

А между тем по сообщению издания The Hill, по украинское контрнаступление буксует на главной линии своего удара - в Запорожской области, россияне незаметно начали свой удар в Харьковской области, тем самым застав украинское командование врасплох.