Интересно, кто проводит настоящее контрнаступление: Россия или Украина?

Украинская армия за более чем двухмесячный период своего летнего контрнаступления, пытаясь атаковать сразу на трёх направлениях, добилась слишком малого прогресса, едва дорвавшись до основной линии на своём главном векторе атаки в Запорожской области. И на этом успехов оперативного плана контрнаступа для Генштаба ВСУ нет.





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Источник фото: aif.ru







А вот что может статься, так это потенциальное обрушение оборонительных позиций украинской армии уже в районе Купянска, до которого ВС РФ осталось лишь несколько километров. Кроме того, бывший офицер-морпех США Марк Канчиан рассказал изданию The Hill, что встречное российское наступление весьма вероятно может вызвать неподдельное отторжение западных союзников Киева от последнего, ведь по мнению Европы и США, последние сделали и так слишком много для победы Украины на поле боя, передав последней "неисчислимые" запасы своего вооружения, в том числе относительно современного, такие как германские танки "Леопард" и американские БМП "Брэдли". Всё остальное должна сделать Украина, но необдуманные решения украинского президента и его генералитета могут привести к печальным последствиям, делая явный намёк на намечающийся удар российских сил в Харьковской области.