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Советник ВСУ: Запаса русских мин хватит "от Польши до Лиссабона", а РФ может обороняться бесконечно
Кажется они о чём-то стали догадываться

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   Российские мины доводят украинских сапёров до отчаяния. С таким громким заголовком вышла известная британская Guardian. Побеседовавший с украинскими военнослужащими журналист рассказал в своей статье, о неисчислимом количестве различных мин, в особенности последних много перед очередной оборонительной линией русских. "Мины повсюду" - именно так сообщает другой боец, непосредственно выполняющий функции сапёра в одной из наступающих колонн. Кроме того, солдат высказал мнение репортёру, что в российской армии не считают мины, так как их бесконечное множество и можно попросту сильно "устать", пересчитывая бескрайние запасы этого вооружения на складах.


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Источник фото: google.com


   А тем временем военный чиновник, занимающий должность советника министра обороны Украины, выразил свою мысль гиперболой об арсенале мин, достаточных для минирования пространства "от Польши до Лиссабона". И как заявил Юрий Сак, ещё и останется. С такими возможностями российская армия может обороняться и держать свои позиции целую вечность.

   Напомним, так называемое летнее контрнаступление ВСУ длится уже более двух месяцев, начавшись 4 июня, где распыляя свои силы, украинские военнослужащие пытаются сразу наступать на трёх направлениях: запорожском (основное), южнодонецком и бахмутском.

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#всу #вс рф #российские мины
Источник: ria.ru
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