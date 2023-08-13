Как говорится, одно не исключает второго

Российская спецоперация может быть остановлена в результате дипломатических мер, достигнутых по результату переговоров: причём некие государства обязаны действовать сообща для оказания давления на Москву, после чего последняя в незамедлительном порядке должна осуществить вывод всех своих подразделений с территории Украины. Именно такими своими идеями поделился канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Немецкий лидер вспомнил, что дипломатия, а не военные операции, служат источником мира, и не преминул напомнить о минувшей встрече в Саудовской Аравии, где обсуждалась российская СВО, но без России. И вот такой неполноценный "саммит" должен по мысли политического главы Германии, заставить РФ отдать приказ о выводе своей армейской группировки с украинских земель.

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Сменщик Ангелы Меркель - Олаф Шольц. Источник фото: Ria.ru







Правда Шольц не долго говорил о мире, вспомнив, что в Бундесвере есть ракеты класса "воздух-поверхность" Taurus, которые может получить украинская армия. Но с условием, что реактивные снаряды не долетят до территории России. Для этого в немецкое вооружение будет вшит специальный чип, ограничивающий дальность полёта. Правда срок потенциальных поставок Киеву назван не был.

А между тем отчего-то в восточноевропейской республике творение немецких оружейников называют вундерваффе и возлагают новые надежды из-за как оказалось ошибочной веры в германский "Леопард", не оправдавший ожиданий вовсе.