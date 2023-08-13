Правда немецкая ракета может ВСУ не достаться вовсе или получить урезанную версию

После того как на Украине был развенчан миф о якобы сверхвозможностях немецкого "Леопарда" и повышенных боевых способностях американской БМП "Брэдли", в Киеве решили спроецировать тот самый эффект вундерваффе на новый военный образец из той же Германии. Теперь новым "чудо-оружием", якобы способным по мнению и желанию украинской стороны переломить ход военного конфликта в пользу ВСУ, была провозглашена дальнобойная ракета класса "воздух-поверхность" Taurus. По информации озвученной в германском Bild, офис украинского президента требует в экстренном порядке передать это ракетное вооружение своей армии и не затягивать со сроками поставок.





реклама

Источник фото: osnmedia.ru







А между тем несмотря, что со всех украинских уровней власти на германское руководство несутся просьбы и мольбы наделить ВСУ "превосходным германским оружием", в официальном Берлине слепы и глухи к возгласам публичной политики восточноевропейской республики. В ФРГ опасаются, что Украина перечеркнет все свои ранее данные обещания и посмеет атаковать территорию России дальнобойными немецкими ракетами, тем самым приближая ещё на один шаг начало третьей мировой войны.

Между тем в дипломатических кулуарах муссируются слухи, что ВСУ всё-таки получат немецкое ракетное вооружение, но с большим огорчением для Киева, с электронным чипом, ограничивающим дальность пуска реактивного снаряда до 300 км. Что совсем "не то", чего ожидают на Банковой.