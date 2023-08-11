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В России успешно завершились испытания противоосколочного одеяла "Эгида". Под руководством сотрудников Научно-исследовательского института на площадке ЦНИИ точного машиностроения специальное изделие подверглось различным специализированным испытаниям.

Так в Климовске на тестовом стенде рядом с "Эгидой" взорвали различные гранаты и провели по нему стрельбу из пистолета, поделился информацией один из официальных представителей фирмы "Калашников".

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Источник фото: rg.ru





Во время первого этапа испытаний, вблизи одеяла, соответственно с расстояния 3 и 5 метров, были взорваны гранаты Ф-1 И РГН. Скорость разлёта осколков была равна смертельным 700 метров в секунду, но противоосколочное покрытие одеяла смогло уловить 85% таких осколков. Остальные 15% фрагментов гранат, сумевших преодолеть защитный слой серийного образца, оказались безопасными для жизни, так как потеряли свой поражающий потенциал.

На втором этапе тестирования бронированную ткань одеяла подвергли стрельбам из пистолета Стечкина. Стрельба велась с 5 метров. Расстреляв всю обойму, оказалось, что ни одна пуля, выпущенная из автоматического оружия, не пробила поверхность "Эгиды".

"Одеяло" изготовлено из комбинированных материалов, таких как полиэтилен и арамидное волокно.



