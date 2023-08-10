"Кинжалы" в воздухе, предупреждает украинский спикер ВВСУ

Пока американские генералы вместе со всеми западными аналитиками и экспертами блока НАТО ломают головы, "почему у Данилы не выходит каменный цветок", точнее почему наступление ВСУ затянулось, не добившись за 60 дней сколько-нибудь существенных результатов, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. И этот звуковой сигнал звучит над восточноевропейской республикой уже четвертый раз за 24 часа. Проверить такую информацию можно через карту министерства цифровой трансформации украинского государства.

Причина столь частых сигналов воздушной опасности по сей час неизвестны.

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Источник фото: google.com







По словам официального представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне решили неоднократно в течение 9 августа запускать гиперзвуковые "Кинжалы".

Первые удары возмездия прозвучали и засверкали, причём очень громко, практически сразу как только был атакован Крымский мост, когда погибли простые туристы из материковой части России, ехавшие на отдых.

После случившейся атаки лидер России Владимир Путин рассказал, что за актом террора непосредственно стоит Украина, которой не избежать ответа за совершённое преступление.

А тем временем обозреватель CNN заявил, что Украина не способна сама выбирать свою судьбу, полагаясь на решения внешних игроков.