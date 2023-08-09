А вы думаете Шойгу летал в КНДР просто так?

Пока в США думают что делать с украинскими абрамсами и передавать ли их с модернизированной броней, в Северной Корее планомерно готовятся к массовому производству "убийцы Абрамсов" - основного танка КНДР - M2020, благодаря своей оружейной мощи и продвинутой защите, по заявлению производителя способен поразить любой западный актуальный образец танка, например Abrams.

Для этого в Северной Корее закончили процесс модернизации основной танковой фабрики, где помимо реконструкции, значительно расширили производственные корпуса завода.

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ПТРК этого танка способен пролететь до цели максимальные 5 километров и пробить даже продвинутую броню благодаря тандемной боевой части. Источник фото: ТГ-канал "Атомное Чучхе"





По информации специализированного портала NK News, исследуя спутниковые фотографии высокой четкости корейской территории, Пхеньян закончил обновление масштабного производства по производству танков и ракетных установок





. OSINT-разведка. Источник фото: ТГ-канал "Атомное Чучхе"





Так случайно или не случайно, рядом с танковой фабрикой в Кусонге "засветился" перспективный ОБТ М-2020. Что как бы прямо намекает, именно поблизости этот танк собирают и доводят "до ума". И как считают американские обозреватели, именно с осени 2022 года по лето 2023 года фабрика прошла все стадии капитальной реконструкции. Причём к былым производствам на территории завода добавился новый производственный корпус, в два раза превышающий своими размерами прошлое строение.