Калибр нового ПТУР настолько большой, что его пришлось разместить рядом с орудийной башней

Северокорейский танк M2020, имеющий внешнее сходство с передовым российским ОБТ "Армата", получил обновление вооружения в виде дальнобойного ПТУР.

Теперь "корейская армата" может запускать ракеты калибра, превышающего более 150-мм. Причём такие ракеты способны преодолеть значительное расстояние. Так к корпусу танка добавили бронированный контейнер, содержащий управляемые боеприпасы.

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Со слов Юрия Лямина, сотрудника Центра анализа стратегий и технологий, на северокорейском танке появились ПТУР новой разработки. Но из-за диаметра тела реактивного снаряда, превышающего 150-мм, пришлось разместить рядом с башней. Ведь боеприпас с широким профилем просто не пролезет в стандартный орудийный ствол.





Источник фото: thepaper.cn





Точных данных о системе наведения данного ПТУР нет, но предполагается, что на цель ракета наводится с помощью лазерного луча. Причём выбранный объект для атаки может находиться на значительном удалении до 5 км. Боеголовка системы состоит из двух боевых частей, называемых тандемом, благодаря чему обеспечивается усиленная пробиваемость. Как считает военный эксперт, такой боеприпас сразит любой современный западный танк.





Те самые контейнеры с дальнобойными ПТУР. Источник фото: thedrive.com







Что касается бронирования новейшего корейского ОБТ, то танк защищён "двойной" броней, состоящей из комбинированной брони корпуса и башни, плюс динамическая защита. Испытывается так же и так называемая "активная броня", способная глушить сигналы ПТУР противника.

Правда большинство таких сведений трудно подтвердить из-за крайней секретности северокорейской разработки.