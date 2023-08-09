В полку российских трофеев иностранной бронетехники прибыло

Среди трофеев, захваченных в боях на полях сражений российской спецоперации, полку прибыло: к устаревшему "колёсному танку" AMX-10RC добавилась вполне современная шведская БМП CV90, признанная лучшей среди подобной западной техники.

А сегодня стало известно, что помимо американского броневика MaxxPro с противоминной защитой и финского Sisu XA-180, в руки российской армии попал британский образец.

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Военнослужащие 37-й отдельной мотострелковой бригады получили доступ к тяжёлому броневику Mastiff с колёсной формулой 6Х6 британского производства.





Источник фото: kommersant.ru







У "Мастифа" серьёзный послужной список: британец успел повоевать в Ираке и Афганистане, а в 2022 году поступил на вооружение украинской армии. Причём колёсная техника стала прямой заменой БТР советского и украинского производства, потерянных в больших количествах на полях СВО.

Интересная деталь. Захваченный образец использовал пустынный камуфляж. Почему подразделение к которому был приписан БТР, не покрасило корпус бронемашины в привычный для степей окрас - большая загадка. Либо украинские бойцы не верят в "мощь" иностранной техники и знают, что потеряют её в первом же бою, либо в ВСУ у персонала царит невероятная лень. Единственное, что сподобился сделать украинский экипаж, так это наварить противокумулятивные экраны. Но как видится, техника вооружённая тяжёлым пулемётом всё равно досталась российской стороне.







