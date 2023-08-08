Даже части элитной 25-й бригады ВСУ не помогли удержать населённый пункт

Сегодня были опубликованы кадры взятия российскими штурмовиками посёлка Новоселовское. В момент освобождения населённого пункта ЛНР бойцы группировки "Запад" взломали оборону 11 опорных пунктов ВСУ и смогли удержать отбитый район, несмотря на отчаянные попытки украинской армии вернуть участок под свой контроль.

Так для выправления критической ситуации для ВСУ украинское командование сняло с укрепрайона под Красным Лиманом отряд десантников 25-й бригады ВСУ. Но на Купянском направлении операторы элитного киевского формирования не смогли ничего противопоставить воинской смекалке и доблести своих российских визави. Поэтому с большими потерями им пришлось оставить Новоселовское и отойти в более безопасное место для пополнения и отдыха.

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Источник фото: riamo.ru





По открытым данным на момент 2001 года в небольшом поселении проживало 700 человек.

Теперь перед российской армией предстоит выполнение новых боевых задач и освобождение иных территорий, временно находящихся под контролем украинской армии.

А тем временем в ВСУ пользуются западной военной техникой, у которой ещё до достижения передовой начинаются серьёзные проблемы и отваливаются автомобильные агрегаты в виде мостов.







