Страны НАТО отдают "самое лучшее" для ВСУ

От Словении, входящей в блок НАТО, в апреле 2023 года ВСУ получили два десятка БТР Valuk. Техника Североатлантического альянса отправилась в в 44-ую отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Но как оказалось, бронированные единицы не очень-то и новые: до этого момента практически 25 лет данные бронетранспортёры использовали в словенской армии, где они успели поучаствовать в афганской кампании.

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Источник фото: bmpd.livejournal.com







Четверть века для техники - строк солидный, что не могло не сказаться на техническом состоянии машины. Например, лишь спустя три месяца после поступления на службу в украинскую армию у одной из БТР прямо во время марша к передовой от корпуса "дезинтегрировались" передние колёса.

Краткий экскурс в историю и технические характеристики бронетранспортёра. Словенская бронемашина построена на базе австрийских Pandur, спроектированных в 80-ых годах прошлого века и запущенных в серию в 90-ые.

Бронирование корпуса позволяет выдержать обстрелы стрелкового вооружения в 7,62-мм, а лобовая проекция способна устоять против попаданий 12,7-мм крупнокалиберных пуль, но не со всех дистанций.

БТР может взять 6 человек десанта и управляется тремя членами экипажа. Из вооружения либо тяжёлый пулемет, либо 40-мм автоматический гранатомёт. Снаряженная боевая масса - 13 тонн. Максимальная скорость по шоссе до 100 км/ч благодаря двигателю 250 л.с.