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Су-57 обновился и получил новейший комплекс цифровой связи с лучшими характеристиками
Помехоустойчивость и защищённость каналов связи в истребителе 5-го поколения достигла нового уровня

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   Тяжёлый истребитель пятого поколения Су-57 получил очередной "пакет обновлений". Теперь многофункциональный стелс-самолёт обзавёлся улучшенным комплексом бортовых средств цифровой коммуникации. Благодаря новинке возрастёт качество передаваемой информации. 

   Электронику для связи сделали в НПП "Полет". Об этом в беседе с пулом российских журналистов рассказал официальный представитель "Росэлектроника". Одним из важнейших преимуществ системы можно считать то, что новые "электронные мозги" можно установить как в перспективный российский истребитель, так и в воздушные машины предыдущих поколений.

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Источник фото: m24.ru


   Комплекс включает в себя модули помехозащищённого кодирования и обратного кодирования, улучшенную навигационную антенну, цифровую шину обработки данных.

   Вся система работает на высоких и чрезвычайно высоких диапазонах частот, тем самым усовершенствуя развед- и помехостойкость комплекса. А благодаря продвинутому кодированию с использованием комбинированных символов в канале связи и частичной синхронизации, качество связи становится стабильней.

   Плюсом ко всему расширена дальность коммуникации.

   Известно, что Су-57 получит на вооружение и новую версию крылатых ракет малой дальности класса "воздух-воздух" РВВ-МД2.

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#су-57 #росэлектроника
Источник: rg.ru
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