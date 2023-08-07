Помехоустойчивость и защищённость каналов связи в истребителе 5-го поколения достигла нового уровня

Тяжёлый истребитель пятого поколения Су-57 получил очередной "пакет обновлений". Теперь многофункциональный стелс-самолёт обзавёлся улучшенным комплексом бортовых средств цифровой коммуникации. Благодаря новинке возрастёт качество передаваемой информации.

Электронику для связи сделали в НПП "Полет". Об этом в беседе с пулом российских журналистов рассказал официальный представитель "Росэлектроника". Одним из важнейших преимуществ системы можно считать то, что новые "электронные мозги" можно установить как в перспективный российский истребитель, так и в воздушные машины предыдущих поколений.

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Источник фото: m24.ru







Комплекс включает в себя модули помехозащищённого кодирования и обратного кодирования, улучшенную навигационную антенну, цифровую шину обработки данных.

Вся система работает на высоких и чрезвычайно высоких диапазонах частот, тем самым усовершенствуя развед- и помехостойкость комплекса. А благодаря продвинутому кодированию с использованием комбинированных символов в канале связи и частичной синхронизации, качество связи становится стабильней.

Плюсом ко всему расширена дальность коммуникации.

Известно, что Су-57 получит на вооружение и новую версию крылатых ракет малой дальности класса "воздух-воздух" РВВ-МД2.