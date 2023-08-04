Отставание американских ракетостроителей от российской разработки равно диапазону от 5 до 10 лет

Истребители 5-го поколения Су-57 получат ракеты малой дальности РВВ-МД2, относящиеся к классу "воздух-воздух". Реактивные снаряды будут размещаться во внутренних ракетно-бомбовых отсеках истребителя-невидимки для снижения радиолокационной заметности.

О новом вооружении, не имеющим аналогов в мире, в беседе с официальным лицом компании ГосМКБ "Вымпел" рассказали в РИА Новости.

реклама

По словам контакта, российская ракета относится к так называемому пятому поколению и уже производится как промышленный образец. Уровень развития воздушного боеприпаса таков, что подобные разработки ВПК США отстают как минимум на диапазон от 5 до 10 лет от российского образца. И скоро такие реактивные снаряды встанут на вооружение ВКС РФ.





Источник фото: apral.ru





Первый вариант РВВ-МД был показан на авиасалоне МАКС в 2009 году.

Для справки: передовая РВВ-МД2 позиционируется как ракета для поражения воздушных объектов на близких расстояниях, как днём, так и ночью и на любом векторе атаки относительно положения запускающего самолёта. Вес ракеты - 106 кг, а масса БЧ составляет 8 кг с поражающими элементами в виде стальных стержней.

РВВ-МД имеет возможность перехватывать цели на скоростях до 2,5 км\с с высотой полёта от 20 метров до 20 километров. Не спасёт самолёт противника и противоракетный маневр, выполняемый с 12-кратной перегрузкой.