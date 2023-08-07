Теперь украинские пилоты будут учиться летать на американских истребителях в "игровой манере"

Украина очень хочет получить истребители F-16. Но пока вместо заветной "птички", из-за отсутствия которой официальный Киев думает, что не получается в удачный контрнаступ, чешская республика передала Украине авиатренажёры. Так официальный представитель офиса украинского президента рассказал о передаче оборудования для тренировок лётного состава ВСУ.





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Т ренажер истребителя F-16V. Источник фото: vpk.name





Как заявил чиновник Банковой, Владимиру Зеленскому показали работу авиасимулятора, благодаря которой украинские лётчики должны научиться управлять американским истребителем без физического присутствия оного. По словам офисного функционера, теперь пилоты смогут в полной мере узнать все особенности современного воздушного образца, а главное его выдающиеся боевые способности.

Так же из того источника стало известно, что Зеленский испытал работу тренажёра на практике, попытавшись сам "полетать".

Известно, что из 30 украинских пилотов лишь только 8 смогли соответствовать критериям обучаемости. Всё из-за того, что остальные пилоты ВСУ не знают английского языка.

Между тем во время Великой Отечественной войны советские летчики не обладали знаниями английского языка, но за короткий промежуток времени осваивали американские Bell P-39 Airacobra и сразу же бросались в бой.