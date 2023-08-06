А из-за обильных снегопадов зимой и проливных дождей осенью не видно летящих "Ланцетов"

Не деревья с кустарниками, так трава: офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что высокая трава на южном направлении украинского контрнаступления мешает ВСУ пробиться через плотные оборонительные порядки российской армии. Об этом было заявлено в публикации для портала 19FortyFive.

По словам бывшего командира, штурмовые группы ВСУ во время своего продвижения вперед наступают на мины, едва различимые в густых зарослях полей.

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Источник фото: regnum.ru







Но не только для пехотных порядков обильная поросль становится непреодолимым препятствием - так же бронетанковые силы украинской армии не могут совладать с естественной преградой, поэтому БМП, БТР и танки невозможно использовать. И мысль об этом "сводит с ума" солдат и офицеров ВСУ.

С другой стороны удивляться такому факту, что по "зелёнке" наступать как раз таки проще, чем когда тебя без растительности видят зимой и осенью, почему-то писать на Западе не принято. Именно густая растительность помогает приблизиться штурмовым колоннам на удобные позиции для атаки. С другой стороны уже сколько было сломано перьев в попытках найти хоть ещё какое-нибудь оправдание для того, почему украинское контрнаступление заглохло, до достигнув даже промежуточных целей.