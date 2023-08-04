Теперь по мнению читателей, следует ожидать просьбы Киева о поставках "бригады газонокосилок"

Ничего, кроме смеха, не вызвало заявление о кустарниках и мелких деревьях, мешающих наступать ВСУ в ходе летнего контрнаступления в Запорожской области. Именно такое настроение царило среди читателей журнала Newsweek после прочтения такой новости.

И как заявил один из самых ярких комментаторов, нужно обвинить местные кусты, произрастающие в изобилии на Южном направлении, в явном воспрепятствовании продвижению ВСУ. И единственный выход, который напрашивается, это неотложная необходимость ввести санкции и добровольно проследовать в МУС всем кустам и деревьям в зоне украинского контрнаступления.

реклама





Источник фото: trud.ru







Другой не менее яркий читатель призвал Байдена организовать бригаду садовников и полк пропольщиков, вынужденных справиться с "зелёной угрозой" ввиду неспособности сделать это силами украинских военнослужащих.

Не менее едкий комментарий написал третий пользователь портала, предвосхитивший просьбы официального Киева о потенциальных поставках газонокосилок.

Дальше последовал град гипотетических оправданий для Зеленского, в виде таких природных явлений, как дождь, а в последствии и снег, из-за которых ВСУ уж точно не смогут наступать ближайшую осень, а потом и зиму.

Волна сетевого хайпа стала распространяться после того, как британская разведка "обвинила" кусты и деревья и назначила главным "противником" ВСУ. И соответственно главным помощником в отражении украинского контрнаступления для российских войск.