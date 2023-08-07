Как тебе такие выводы Илон Маск?

Пока ВСУ теряют драгоценную западную технику и живую силу своих подразделений в жарких боях летнего контрнаступления, ряд западных аналитиков и экспертов пришли к выводу, что военная стратегия НАТО не столь эффективна, как считалось в теоретических выкладках. Наглядным примером, развеявшим все завышенные ожидания, стала российская СВО, где ВСУ, действуя по методике НАТО, но без поддержки с воздуха, ничего не смогли показать, так и не продвинувшись сколько-нибудь серьёзно на южном направлении. Об этом спешит рассказать газета Newsweek.





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Источник фото: ria.ru







По мнению издания, внедрив боевой стиль Североатлантического альянса НАТО в уставы ВСУ и добавив западной техники, всё это в совокупности не оправдало ожиданий.

Теперь украинские подразделения отказываются от опыта НАТО в наступлении, возвращаясь к своей ранней тактической схеме.

Оправдывая неуспех ВСУ и приводя аргументы западных военных аналитиков, в Newsweek посчитали, что атака российских позиций без не то чтобы превосходства в воздухе, но и банального воздушного прикрытия, рождает лишь невообразимые потери среди личного состава, так и дорогостоящей западной техники, находящейся на балансе в ВСУ.





Источник фото: radiosputnik.ria.ru







И как резюмировало издание, за предшествующие 18 месяцев ни одно государство военного блока НАТО не участвовало в сражениях по уровню схожему со сражениями, происходящих на полях российской спецоперации. А сама тактика наступательных действий "по методичкам НАТО" никогда серьёзно и не проверялась в условиях оппозиции серьёзного противника (слишком явный намёк на Россию и её вооружённые силы).

Нечто подобное сообщил немецкий эксперт Давид Науэр, назвавший тактику ВСУ, разработанную в НАТО - несовершенной.