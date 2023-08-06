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Заявления британской разведки о мешающих наступать ВСУ кустах удивили экс-агента ЦРУ
Бывший агент американской спецслужбы Джонсон деланно покручинился о недостающей бригаде с газонокосилками в составе ВСУ

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    Британская разведка на днях заявила, что на южном направлении украинского контрнаступления мешают кустарники и высокорослая трава. Но такие высказывания не выдерживают никакой критики и здравого смысла. В ходе своей беседы с ведущим YouTube-канала Dialogue Works об этом рассказал бывший оператор ЦРУ Ларри Джонсон.

   В ироничном ключе в разговоре добавивший, что Пентагон должен был отправить для боевых действий на Украину целую бригаду с газонокосилками на перевес, но не догадался. 

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Источник фото: pibig.info


    После чего "неожиданно" возмутился глупостью и невежеством британских рыцарей плаща и кинжала, серьёзно тиражирующих подобные заведения.

   Двое суток назад крупные западные масс-медиа опубликовали серию новостей о том, что разведчики Островного государства "повесили" провал украинского контрнаступления, в том числе на "непреодолимые" кусты и деревья, которые мешают продвигаться технике и живой силе ВСУ к намеченным украинским Генштабом целям.

    Что интересно, журналист военного отдела издания Forbes Дэвид Экс сообщил, а вот российской армии никакие кусты и прочая трава вовсе не мешают совершать стремительному наступлению.

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#джонсон
Источник: rg.ru
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