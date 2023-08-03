И это не считая кусты и выросшие деревья, за эти самые десять лет обязательно выросшие в Запорожской ЛБС

В издании American Conservative рассмотрели сколько времени потребуется украинской армии для преодоления российских укреплений на запорожском направлении. И пришли к вовсе необнадёживающим выводам: ни о каком годе для успеха ВСУ в так называемом летнем контрнаступлении говорить не приходится. И как считает журналист Брэдли Девлин, в пессимистичном варианте на прорыв всей обороны ВС РФ нужно 10 лет.

А тем временем по его словам в одной из последних атак ВСУ, где были задействованы тысячи солдат, обученных на Западе и сотни зарубежной военной техники, не добились значимого успеха, получив лишь чудовищные потери и скромное продвижение вперёд, даже не добравшись до основных оборонительных линий, известных как "Валы Суровикина".

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Источник фото: ria.ru







А между тем американские налогоплательщики отдали Украине порядка сотни миллиардов долларов, но Пентагон несмотря на это, старается обрисовать более жизнерадостную и позитивную картину для своих граждан, тем самым пытаясь "выбить" решение для продолжения финансирования официального Киева. По мнению администрации МО США, последующие "небольшие транши" военной помощи должеы переломить ситуацию в пользу украинской армии.

А тем временем в британской разведке считают, что украинское наступление застопорилось из-за мешающих наступать кустарников и небольших деревьев, выросших прямо по ходу движения штурмовых колонн ВСУ.