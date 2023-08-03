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Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
Удалённые раскаты громовых взрывов, доносящиеся с пораженных позиций ВСУ, изумили иностранных бойцов

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   В ТГ-канале "Работайте, братья" загрузили видео с ЛБС, на котором показали кадры боевой работы Су-34 ВКС РФ непосредственно на передовой. По явно не слишком украинскому акценту наиболее вероятно позиции ВСУ удерживали иностранные наёмники, которые и выложили запись.

   На видеокартинке, запечатлённой иностранными военспецами на одном из своих передовых постов, отчётливо слышны удалённые раскаты серии мощных взрывов в глубине украинских позиций. После успешного бомбометания Су-34 во избежание обнаружения и последующего огня фронтовых ЗРК ВСУ, движется на сверхмалой высоте, как раз рядом с замаскированными позициями наёмников, спрятавшихся в лесопосадке.

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Источник фото: rg.ru


   Предположительно это видео появилось благодаря тому, что уже с момента возвращения с боевой миссии бомбардировщика все ракетно-бомбовые отсеки оказались пусты и "военным инструкторам" уже ничего не осталось.

   Су-34 относится к классу истребителей-бомбардировщиков, способных выполнять полёты на скорости выше звука. А благодаря обновлённой модификации РЭБ, российский самолёт способен "исчезать" с радаров противника, становясь тем самым более малозаметным для сил ПВО.



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#всу #су-34
Источник: rg.ru
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