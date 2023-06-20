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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Современные конфликты сильно отличаются от других масштабных противостояний, поскольку речь идёт не только о мощности оружия, но и умении использовать самые современные технологии. Среди проблем, с которыми сталкиваются пилоты, числятся системы ПВО, авиация противника и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Первые две задачи решаются довольно эффективно, ну а вторая требует особого подхода. Как стало известно, российские фронтовые бомбардировщики Су-34, принимающие участие в специальной военной операции, получили дополнительную защиту от средств радиоэлектронной борьбы, включая технику западного производства. По данным РИА Новости, пилоты Су-34, работающие в зоне СВО, часто становятся целью воздействия средств РЭБ как украинского, так и западного производства. Со временем штатные системы могут терять эффективность, поскольку украинская армия стала получать более современные РЭБ западного образца. Российские инженеры приняли меры по защите самолётов от негативного воздействия, что позволило повысить эффективность работы даже под влиянием РЭБ противника.

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Отмечается, что технология была разработана на основе опыта основаны на опыте применения Су-34 в реальных боевых условиях, а подробности по вполне очевидным причинам не разглашаются. Напомним, Су-34 выполняют широкий спектр задач в зоне СВО, включая удары по позициям Вооружённых Сил Украины. Это делает их подверженными воздействию средств РЭБ противника. С целью обеспечения безопасности и эффективности самолётов, были приняты технические меры по защите систем Су-34, используемых в зоне СВО, от радиоэлектронных средств борьбы как украинского, так и западного производства. Эксперты отмечают, что Су-34 является основным фронтовым бомбардировщиком, применяемым в зоне СВО, параллельно с истребителями Су-30СМ, Су-35С и штурмовиком Су-25. В настоящее время Воздушно-космические силы России получают модернизированные версии самолёта Су-34М, оснащённые обновлённой Авионикой, высокоточным вооружением и разведывательными контейнерами.

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Су-34 предназначен для нанесения ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Он обладает впечатляющими характеристиками, такими как дальность полёта до 4 000 километров, максимальная скорость до 1 900 километров в час и боевая нагрузка до восьми тонн. Защита от средств РЭБ является важным аспектом в повышении безопасности и эффективности российских военных операций. Модернизация и обновление техники, включая бомбардировщики Су-34, позволит российским ВКС успешно выполнять задачи в условиях современных конфликтов.