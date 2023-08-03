Это первый подобный случай за последние 24 месяца

В Британии местный элитный спецназ оказался машей-растеряшей: по сообщению издания The Sun, Королевские морские пехотинцы во время тренинга потеряли штурмовую винтовку. Из-за утери личного оружия в округе большой переполох и раздрай.

Элитные бойцы в округе Дартмур, пользующимся популярностью у внутренних туристов, участвовали в учениях, но вместо новых навыков и учебного опыта получили ощутимую проблему: отряд потерял личное оружие одного из военнослужащих.

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Источник фото: google.com







Как только факт "пролюбливания" автомата стал известен вышестоящему командованию, все участвующие в учениях перестали тренироваться и начали искать оружие. Но вся "королевская рать" так и не смогла найти SA80. После чего о факте потери была извещена местная полиция.

Понять почему в округе Девона и Корнуолла такой переполох - можно. Помимо того факта, что потеря для бойца оружия - это страшный войсковой "грех", но для оператора спецназа - это грех во много раз существенней и позорней. Не стоит забывать, что штурмовая винтовка, способная вести автоматический огонь, может попасть не в те руки. О чем теперь стоит беспокоиться местным полицейским.





Штурмовая винтовка Enfield SA-80. Источник фото: modernfirearms.net





По результатам экзамена, некоторых коммандос ожидало долгожданное повышение. Но видимо не в этот раз: так как потеря винтовки последний раз происходила ровно два года назад и этот случай из ряда вон выходящее событие.

Интересный факт: именно "вояки" 3-й бригады специального назначения занимались натаскиванием 2 000 украинских диверсантов для захвата Крыма.